Jó hír a kezdők számára, hogy meleget megszokni nem lehet rutinból, így nincsenek hátrányban azok sem, akik nem olyan régen húztak először futócipőt. Amikor eljön a nyár, a gyakorlott futót is meglepetésként éri, mennyire más melegben futni. A hőakklimatizáció ugyanis egy folyamat, amelynek során érdemes türelmesnek lenni magunkkal, és elfogadni, hogy abban a néhány napban máshol lesz a pulzusunk, más lesz a tempónk. Ezért nem is érdemes nagyobb elvárásokat támasztani magunkkal szemben.

Futás melegben, okosan

A napszak megválasztása az egyik kulcs. Ha nincsen olyan versenycélunk, amikor a verseny maga tudhatóan egy meleg napon lesz, akkor felesleges kínoznunk magunkat a meleggel. Fussunk inkább kora reggel vagy késő este! Reggel hűvösebb van, ráadásul, ha este megyünk ki futni, a regenerációnak adunk egy pofont, hiszen felpörgött szervezettel sokkal nehezebben fogunk tudni elaludni, megpihenni.

Aki nem pacsirta alkat, annak nehéz időszak a nyár, mert igen korán kell kelni ahhoz, hogy a futás végére se süljünk meg. Fél óra alatt is nagy különbségekkel szembesülhetünk, így nem érdemes húzni az időt az indulással.

Mit veszíthetünk, ha hőségben futunk?

Először is nagyon sok, a megszokottnál sokkal több folyadékot. Emiatt, ha nem vigyázunk, könnyen megismerkedhetünk dehidratáció tüneteivel, ami, ha csak néhány százalék, akkor csupán teljesítménycsökkenést okoz, ám ha elér egy kritikus pontot, komoly élettani problémákat okozhat.

A fák a futók barátai nyáron. Sokan nincsenek annyira megbarátkozva az erdei utakkal vagy a tereppel, nem mernek fák közé menni, mert attól tartanak, hogy eltévednek. Pedig óriási különbség van abban, hogy a kánikulában a meleget ontó aszfalt fölött vagy az enyhet adó fák alatt futunk. Érdemes ezért félelmeinket leküzdve az erdők, fás területek felé venni az irányt!

Hogyan kell hidratálni?

Az optimális az, ha eleve hidratált állapotban indulunk el futni, tehát a mindennapokban is elég folyadékot viszünk be. A vizelet színén nagyon jól látszik, hogy ittunk-e elég folyadékot vagy sem. Lehet akár az első dolgunk ébredés után a folyadékpótlás, hiszen éjjel izzadunk, vizet vesztünk, jó ötlet ilyenkor nyáron egy nagy pohár vízzel kezdeni a napot. Indulás előtt apránként is igyunk, így egy fél órás futásra nem is kell vinnünk magunkkal vizet. Viszont, ha mondjuk már 40 percre vagy annál is hosszabb futásra megyünk, akkor már érdemes vinni magunkkal folyadékot, amire számos lehetőség van már a kézikulacstól a mellénybe rejthető, többliteres tasakig.