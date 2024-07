– Egy városvezetőnek öt éven keresztül kell folyamatosan dolgoznia a városáért, nem pedig az utolsó néhány hétben – jelentette ki a Magyar Nemzetnek adott interjújában Hernádi Ádám, a Duna menti település polgármestere, aki a minap a közösségi oldalán is közzétette a vele készített cikket.

Hernádi Ádámnak júniusban újra bizalmat szavaztak az esztergomiak, akik a folytatás mellett tették le a voksukat.

Fotó: Kovács Attila / Forrás. Magyar Nemzet

Az interjúból kiderül, hogy az újraválasztott városvezető szerint kiegyensúlyozott kampány zajlott Esztergomban és úgy véli, hogy a közélet és a közbeszéd azért maradhatott tiszta, mert az ellenzéki pártok többsége a városban nem mutatott semmilyen politikai aktivitást.

A Magyar Nemzet cikkében az is olvasható, hogy Hernádi Ádám vezetésével évekkel korábban olyan munka kezdődött meg, amit nem lehet öt év alatt befejezni, ezért is kérték a kampányukban az esztergomiaktól azt, hogy folytathassák a megkezdett munkát. A polgármester szerint az emberek jó iránynak tartják, amerre elindult Esztergom és esztergomi születésűként szeretné visszaadni mindazt, amit a várostól kapott. Éppen ezért fontos számára, hogy fejlődjön és jobb hely legyen a település, de közben az 1050 éves múlt megőrzésére is nagy hangsúlyt fordítanak.

Hernádi Ádám az interjúban tervekről is beszélt: a Bástya áruház felső szintjét felújítanák és új funkciókkal töltenék meg, és az M100-as összekötő teherhídjának megvalósítása is a tervei között szerepel.