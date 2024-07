Az országszerte híres nyárváró western fesztivált Henryxcity-ben idén is várja a látogatókat július 27-én! Olyannyira népszerű a nyárváró mulatság, hogy ilyenkor közel 2000 látogató is érkezik a „császári Amerikába”.

Henryxcity idén is izgalmas programokkal várja a látogatókat

Fotó: FP / Forrás: 24 Óra

Az igazi vadnyugati életérzés idén sem marad el

A talaplávalót a Happening band szolgáltatja a kora délutáni órákban, miközben finom ételeket és italokat is kóstolhatunk a vadnyugati városkában. A már országos hírűnek is tekinthető western show 15 órától kezdődik, ahol a western játékok mellett egy igazán hangulatos bemutatón is részt vehetünk.

Ezen kívül kulturális múzeum, rodeó bika, célba lövés, célba dobás, szerencserulett, no és persze álltsimogató is vár mindenkit. A western show vonat tizenegy órától óránként közlekedik, igaz, erre jegyet kell vásárolnia annak, aki Magyarország legnagyobb kisvasútján szeretne utazni, és még egy show műsort megtekinteni.

Henryxcity történelme már 16 évre nyúlik vissza

Az oroszlányi Hernryx sheriff tizenhat éve él Császáron, és több mint tizenkét éve kezdte építeni a farmot. Kilencven százalékban Amerikából hozta a kellékeket, amelyek így még autentikusabbak.

– Nekünk az a politikánk, hogy mindenkit engedj be, adjál nekik látnivalót. És ha elmennek innen a családok, azt mondhatják, hogy jól érezték magukat – tette hozzá. Ugyanis nincs belépőjegy a Henryxcity-ben. Az egyedülálló western show műsor hétvégenként tizennégy órától szórakoztatja a nagyközönséget. A produkció szintén a tulajdonos ötlete volt, aki olykor be is vonja a közönséget.