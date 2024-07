Túrázni mindig jó, bár kánikula idején sosem tervezek megerőltető kirándulást. A minap a barátaimmal meg is beszéltük, hogy lényegében egy rövidebb fotóstúrára megyünk csak, amelyre hozza mindenki a fényképezőgépét, hiszen séta közben mindig találunk valami témát. Ha nincs csobogó patak, akkor a bogarak, itt-ott felbukkanó virágok, vagy pusztán a táj miatt nyomjuk meg az exponáló gombot. Akkumulátort feltöltöttem, objektíveket elraktam és indultunk is, majd az első kilátópontnál elővettem a gépet. A vérnyomásom a triplájára emelkedett a „Helyezzen be kártyát!” felirat láttán. Kellemetlen meglepetések nélkül valószínűleg meghalnék unalmamban... W. P.