A határőrök jó hangulatban idézték fel a múltat. Nem csupán szolgálatot teljesítettek egykor Komáromban, szoros bajtársi kapcsolatot, barátságokat alakítottak ki egymással.

Andorka Árpád díszoklevelet vett át Molnár Attilától a határőrök találkozóján

Fotó: Komáromi Városmarketing Kft. / Forrás: Facebook

Andorka Árpád nyugalmazott határőr törzszászlós a megnyitón arról beszélt, a komáromi határőrök szoros kapcsolata mindig a bizalmon alapult, tűzbe is mentek volna a másikért, ha kell. Molnár Attila polgármester és Vajda Bence alpolgármester is köszöntötte a megjelenteket, Andorka Árpád díszoklevelet vett át elismerésül a városvezetőtől.

Kovács Dezső határőr vezérőrnagy is ellátogatott a programra, ahol azt hangsúlyozta, jó visszaemlékezni az együtt töltött időszakra. Hozzátette, határőrként nem csak egymással, a helyi lakosokkal is igyekeztek jó viszonyt ápolni.

A határőrség 2008 óta már nem önálló szervezet, a rendőrség része lett. A volt határőrök számára azonban azóta is fontosak a régi jó kapcsolatok. Andorka Árpád elmondta azt is, nem csupán Komáromban, az ország több pontján is rendeznek határőr találkozókat, például Sopronban és Csornán is, utóbbit, a Komáromihoz hasonlóan szintén ő szervezi.