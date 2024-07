Új vagy használt? – sokszor teszik fel maguknak a kérdést az autóvásárlás előtt állok és mindkét oldal pro-kontra érvei érthetők. Ha egy újonnan gyártott kocsi mellett tesszük le a voksunk, akkor bár jóval nagyobb a vásárláskor kiadott összeg, cserébe – jó esetben – évekig nem is kell jelentősebb szervizköltséggel számolnunk. Ugyanakkor ha egy több éve az utakat futó autót néztünk ki magunknak, akkor bele kell kalkulálnunk a rizikót is, hiszen sosem tudhatjuk, hogy mennyire megbízható, mikor jön elő egy nem várt hiba. A végső választ a leendő tulajdonosok anyagi helyzete „adja meg”, ám az utóbbi években kissé nehezebbé vált itthon a használtautók iránt érdeklődők helyzete is, jelentősen beszűkült az érintettek lehetősége.

Még nem indult be a használtautó-import

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A portál szerint bár az elmúlt hónapokban a belföldi autók adásvétele többször is csúcsokat döntött, a használtautó-import területén még nem értük el az áttörést, hiszen az első félév 9 ezres havi átlaga szinte teljesen megegyezik a tavalyi számokkal. Bereczki Gábor, egy tatabányai használtautó-kereskedés vezetője lapunknak korábban megerősítette, hogy nem érkezik annyi import jármű, mint korábban, így jórészt csak a több éve itthon lévő járműveket adják tovább egymásnak a tulajdonosok.

Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója megjegyezte, hogy a pandémia előtt átlag havi 13 ezer használt kocsi érkezett külföldről, ez a szám azóta fokozatosan csökkent, 2023-ra a korábbi csúcsáról csaknem harmadával esett vissza a behozatal és azóta is azon a szinten stagnál az import. Véleménye szerint a csökkenés fő oka a chip- és alkatrészhiány, melynek eredményeként jelenleg külföldön is jobban keresik a használt gépjárműveket.

A szakember kitért arra is, hogy bár tőlünk nyugatabbra már jórészt normalizálódott a helyzet, ám ez nem jelenti azt, hogy a behozatal gyorsan, ugrásszerűen növekedésnek fog indulni. Tekintettel kell lenni arra is, hogy a magas euró árfolyam is negatívan befolyásolja az importot. Éppen ezért Halász Bertalan a második félévben csak néhány százalékos bővülésre számít a használtautók behozatala terén. Az viszont tény, hogy egy kis „vérfrissítés” elkélne a magyarországi használtautó-piacon.