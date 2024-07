Ismét sokan vettek részt a családi napon, amelynek legnépszerűbb eleme mindig a habparti. Oláh Gábortól, a Vöröskereszt területi koordinátorától megtudtuk, a vármegyei népegészségügyi főosztály szakemberei és az önkénteseik is segítettek a nap lebonyolításában. A fürdő látogatói közül sokan érdeklődtek a dietetikai tanácsadás iránt, de volt lehetőség testzsír-, vércukor-és vérnyomásmérésre is. Mindezek mellett sokan érdeklődtek a kínai meridián diagnosztika iránt.

A habparti sikert aratott a gyerekek körében

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

Az egészségügyi szűrővizsgálatokra a délutáni órákban érkeztek a legtöbben. Nem csupán a felnőtteket, a gyerekeket is sikerült megszólítani a programokkal. A kicsik színezhettek, csillámtetováltathattak, valamint várta őket a labirintus játszóház is. Nagy népszerűségnek örvendett a buborékfoci is, de sokan kipróbálták magukat a csocsóbajnokságon is. A legtöbben azonban a pingpongozást próbálták ki, a gyerekeket a egy ügyes nagypapa is tanítgatta.