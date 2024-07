– Erre egy felnőtt is lehet érzékeny, de mi van a gyerekekkel? Mi van, ha nem tudják értelmezni? Lelki sérüléseket is szenvedhetnek – nyomatékosította Győrfi Pál, akivel a social média pszichológiájára, a magamutogatása is kitértünk egy kicsit. Mint ő is mondta, egyre nehezebb „kitűnni a zajból”, egyre extrémebb dolgokhoz nyúlnak a felhasználók. Ha pedig ehhez még az is hozzájön, hogy valaki pszichiátriai okokból, ne adja az ég drogok vagy alkohol miatt még csak nem is ura önmagának, még jobban eldurvulhat a helyzet, és tömegek nézhetik a kritikátlan megnyilvánulásokat. Mint a szóvivő mondta, korábban mondjuk csak a kocsma előtt hallották, ha valaki káromkodik, ma viszont tömegek a telefon másik oldalán.

Győrfi Pál szerint egy ártatlan kihívás is elfajulhat

– És akkor ott vannak még a kihívások is, amelyek jó esetben ártalmatlanok, de rossz esetben életveszélyesek is lehetnek. Gondoljunk csak vissza a jeges vödör kihívásra! – utalt az ice bucket challenge-re Győrfi Pál – Aztán jött a forró vizes kihívás, ami után sokan szenvedtek égési sérüléseket. Ez is egy veszélye a social médiának, hogy a mintát sokan követik.

Jelenetek a hátborzongató videóból: kis híján élő adásban kaszabolta fel magát a TikTokker

Valószínűleg egy zavart elme lehetett az is, aki láncfűrészt emelt a hasához, de az ő esetén túllátva azt javasolja Győrfi Pál mindenkinek, hogy ha úgy érzi, hogy valaki bajban van, veszélyes dologra készül, akár a közösségi médiában, szóljon nyugodtan a 112-nek. Emellett pedig azt tanácsolja, hogy

ne menjünk bele veszélyes kihívásokba,

ne legyünk követői, előfizetői szélsőséges tartalomgyártóknak, sőt, kövessük ki őket, ha már bekövettük.

Ha ezt sokan megtennék, mint fogalmazott, talán elmenne a kedvük az ilyen típusú közlésektől.