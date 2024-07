Nem ez az első sportverseny, amit hőségriadó idején tartanak meg Tatán. A minimarathonok történetében is nem egyszer fordult már elő ilyen. Anno az esztergomi ultrabajnok futó, Maráz Zsuzsanna fogalmazott meg néhány tanácsot a futóknak, amelyeket most a triatlonvidalaon indulóknak is érdemes megfogadni. Így például:

Tiszteld a versenyt és magadat is: ne indulj el úgy, hogy nem készültél fel rendesen a versenyre!

Fontos a víz, ezért igyál minden frissítőponton és locsold le magadat is!

A napvédelemről: napszemüveg, naptej és sapka, ezek nélkül ne indulj el!

Ne csak magunkra, másokra is figyeljünk, így elkerülhetjük a baleseteket.

Győrfi Pál szerint a nézőknek is fle kell készülniük

A tatai, nemzetközi sportverseny (az Old Lake Man triatlonszámai mellett a Paratriatlon Világkupa egyik állomása is itt lesz) számos látogatót is vonz. A szabadban ők sem mentesülnek a hőség hatása alól. Győrfi Pál szerint a megelőzés, és az ezzel együtt járó előkészületek a fontosak. Ha tehetjük, kerüljük a direkt napfényt, vegyünk fel sapkát, kalapot. Készüljünk hideg folyadékkal, lehetőleg ne cukros, vagy alkoholos itallal, hanem vízzel. Vigyünk hűtőtáskát, hogy fogyasztható hőmérsékletű maradjon italunk. Gyermekek vagy idősek esetében pedig fokozottan figyeljünk a hidratálásra.