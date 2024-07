Ha sokáig tartózkodunk a napon, megerőltető tevékenységet végzünk és nem iszunk kellő vizet, akkor a szervezet belső hőmérséklete drasztikusan megemelkedhet és végső soron hőguta is jelentkezhet. Bár túrázás közben ennek relatíve kisebb az esélye, nem árt óvatosnak lennünk, hiszen ha egy sziklás terepen balesetet szenvedünk, akkor nem biztos, hogy árnyékba tudunk húzódni. Győrfi Pál szerint ezért is hasznos, hogy legyen nálunk mobiltelefon, továbbá azt is javasolja, hogy telepítsük az Országos Mentőszolgálat Életmentő applikációját, mellyel egy gombnyomással tudunk segítséget hívni, közben pedig a szoftver be is méri a helyzetünket.

Egészséges emberek is bajba kerülhetnek Győrfi Pál elmondta: tartós kánikula esetén az egészségügyi szakemberek figyelmeztetését mindenkinek érdemes komolyabban venni. Az elsődlegesen veszélyeztetett csoportban tartoznak a krónikus betegségekkel küzdő emberek, akiknek a tűrőképességük jóval kisebb. Mivel a magas hőmérséklet a szokásosnál jobban megterheli a szívet és az ereket, ők ilyenkor nagyobb veszélyben vannak. A másodlagos veszélyeztetettek közé soroljuk azokat, akik pusztán életkorukból adódóan fokozott gondoskodásra szorulnak. A fiatalokra és a szépkorúakra is figyeljünk, hogy igyanak kellő folyadékot, vagy viseljenek sapkát, ha hosszabb ideig tartózkodnak a napon. A harmadik kategória az egészséges emberek csoportja: tudni kell, hogy a hőség az átlagos szervezetet is jobban megviseli, az egészséges fiatalok és felnőttek is kerülhetnek bajba bizonyos élethelyzetekben.