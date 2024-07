Ismét itt a kánikula, hol is töltődhetne fel igazán az ember ebben a nagy melegben, mint a strandon. A vármegye számos lehetőséget rejt a csobbanásra. Sokak kedvence a Gyémánt Fürdő. Te tudtad, hogy ez a fürdő már majd' 100 évvel ezelőtt is létezett? Esetleg azt, hogy évtizedekkel ezelőtt 5 strand is üzemelt Tatabányán? Maradjatok velünk, egy izgalmas nosztalgiázásra hívunk benneteket retró képek formájában.

1932. Szabó Ignác utca, a Bányász fürdő (más néven "Cseri strand", később Gyémánt Fürdő)

Forrás: Fortepan/Wittner Lucia

Csobbanás a Gyémánt Fürdő és a városi strandok múltjába

A Fortepan óriási fotótárát hívtuk segítségül, ahol izgalmas képekre bukkantunk a Gyémánt Fürdőről. A Szabó Ignác utcában található, egykor Cseri strandként emlegetett komplexum már a '30-as években is a tatabányaiak rendelkezésére állt. De beszéljenek a fotók a tatabányai strandokról.