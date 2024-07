Ünnepség 2 órája

Galambos Tamásról nevezik el a szőnyi focipályát

Galambos Tamás, a Szőnyi Bozsik József Általános Iskola volt testnevelője nevét veszi fel a tanintézet sportpályája. A szombaton 9 órakor kezdődő ünnepségre várják azokat az egykori labdarúgóit is, akik sokat köszönhetnek neki azért, hogy országosan is ismert játékosokká váltak. Ott lesz például az olimpiai ezüstérmes Vidáts Csaba is.

Kemma.hu Kemma.hu

Galambos Tamás 1957-től tanított a szőnyi iskolában. Turi Zsolt helytörténész lapunknak elmondta, hogy a testnevelő az 1960-as évek elején nagy lelkesedéssel kapcsolódott be az új szőnyi iskola építésével kapcsolatos munkálatokba. Galambos Tamásról nevezik el a pályát

Fotó: Turi Zsolt helytörténeti gyűjteménye / Forrás: beküldött Az ő javaslatára és közreműködésével épült meg az iskola nagyméretű füves pályája, és a hozzá kapcsolódó több atlétikai pálya is, melynek ünnepélyes átadása 1967-ben volt. Részt vett a falu népének szervezésében, társadalmi munkások toborzásában, és konkrét kétkezi fizikai munka végzésében is élén járt. A megyei, sőt a dunántúli iskolák között akkor még egyedülinek számító füves focipálya karbantartásban, a létesítmény gondozásában több évtizeden keresztül részt is vett. Az iskolai focicsapat felkészítésén túl 42 éven keresztül nagy odaadással nevelte a Komáromi Olajmunkás serdülő labdarúgóit is. Játékosa volt például Vidáts Csaba (Tatabánya, Vasas), Fekete Attila, Lakics Balázs (Dorogi Bányász), Turi Győző (Soproni VSE), Gyimesi Péter, Matics Gyula (Tatabánya), illetve Mlinkovics László (Ferencváros). Galambos Tamás mindig büszkén említette, hogy legalább húsz tanítványa választotta a testnevelői hivatást. Köztük fia, ifj. Galambos Tamás is, aki szintén a Bozsik-iskola testnevelője. Érdekesség, hogy mindkettőjük munkáját elismerte már Pro Urbe díjjal Komárom városa. Emléktáblát is avatnak Galambos Tamásnak A szombati ünnepségen felavatják Galambos Tamás emléktábláját, köszöntőt mond Turi Bálint, a Komthermál Kft. ügyvezetője, aki szintén a testnevelő tanítványának mondhatja magát. Az ünnepség után kezdődik a IX. Galambos Tamás öregfiúk emléktorna, majd Éri György szervezésének köszönhetően az 1968-ban és 1969-ben a Pajtás-kupán ezüst-, illetve bronzérmet szerző csapatok játékosai találkoznak.

