Évek óta hagyomány, hogy a For You acepella együttes családias hangulatú koncertet ad az Arany János utca 67-ben. A rendezvényre minden évben egyre többen látogatnak el, idén már csaknem háromszázan érkeztek. Először a Silk Stúdió légtorna bemutatóját lehetett megtekinteni, amelynek során Lantos Borbély Katalin két kislánya is megmutatta ügyességét.

A For You koncertjére sokan voltak kíváncsiak

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

Minden korosztály képviseltette magát az eseményen, szinte mindenki hozott magával plédet is, hogy kényelmesen el tudjanak helyezkedni az udvaron. Nem csupán Komáromból, a Felvidékről és a környező településekről is ellátogattak a koncertre. A kertben volt frissítő is, illetve nem hiányozhatott a már megszokott, emeletes torta sem, amelyet mindenki örömmel kóstolt meg.

A For You együttes hangszerek nélkül ad elő populáris dalokat, magyar, angol, szlovák, cseh nyelven. A csapat 4 tagja szlovák anyanyelvű, a komáromi Lantos Borbély Katalin révén került be több hazai sláger is a repertoárba. Bár a többiek nem tudnak magyarul, amikor dalolnak, ez egyáltalán nem tűnik fel, kiválóan éneklik a magyar nyelvű nótákat is.

Magyar slágereket is előadott a For You

Felcsendült egyebek mellett a Petróleum lámpa, Karel Gott Lady Carnevalja, nagy sikert aratott a Bagossy Brothers Company Olyan ő című dala, de Ed Sheeran és Justin Timberlake slágereit is feldolgozta már a For You. Justin Timberlake Selfish című dalának acapella verzióját már több százezren megtekintették az interneten, ráadásul maga az énekes is likeolta a nótát.