A Fényes Tanösvényen sétálva nemcsak a gyönyörű lápvidék, és a színpompás madárvilág látványában gyönyörködhetünk. A pallókon sétálva tucatnyi napozó teknőst csodálhatnak meg a figyelmesebb tekintetek.

A Fényes Tanösvényen tucatjával napoznak a teknősök a kidőlt fatörzseken

Fotó: Zetovics Márió

A páncélosok ugyanis jól beleolvadnak a lápvilág növényvilágába. A sötét hátukat könnyen lehet egy fatörzsnek, vagy sötétebb leveleknek nézni.

Teknős veszély a Fényes Tanösvényen

A békésen napozó hüllőket irigykedve néztük sétánk során mi is. Azonban Vörös Fáta, a Fényes Tanösvény szakvezetője elmondta, hogy sajnos nem annyira békés az életük, mint elsőre látszik. Egy nem őshonos rokona, az ékszerteknős ugyanis bizony sok kellemetlenséget okoz nekik. Ezért fel kell venni a "harcot" a betolakodók ellen.

– Az ékszerteknősöknek itt nincs helye. Sokkal agresszívebbek, mint az őshonos mocsári teknősök, akiket kiszorítanak élőhelyükről. Mivel Magyarország vizes élőhelyein inváziós faj az ékszerteknős, ezért a tatai Fényes Tanösvényen is befogják őket és átadják a Fővárosi Állatkertnek, vagy kisállat-kereskedéseknek. Ebben szeretnénk kérni a tanösvényre kilátogatók segítségét – mondta Fáta, aki azt kérte, hogy aki ékszerteknőst lát a tanösvénynél, az jelentse a látogatóközpontnál.

A betolakodó ékszerteknősnek csikók vannak a fején és a nyakán. Ha valaki látja szóljon a látogatóközpontnál

Fotó: Zetovics Márió

– Az ékszerteknősök nyakán és fején jellegzetes csíkozás látható, míg a mocsári teknősök sárga pettyesek. Ha valaki észrevesz egy ékszerteknőst, akkor arra szeretnénk kérni, hogy lehetőleg fotózza le az állatot és a helyet is, ahol látta, hogy könnyebben megtaláljuk a befogásához – kérte a szakvezető.

Teknős menedék

Míg az ékszerteknősöknek menniük kell, addig a mocsári teknősöknek igazi menedéket jelent a Fényes lápvidéke. Hazánk egyetlen őshonos teknősfajának tökéletes élőhelyet nyújtanak a Tatán feltörő langyos források. Így nem is csoda, hogy már több mentett mocsári teknős is otthonra lelt a tanösvénynél. A legutóbbi szabadon engedésnél a Duna Televízió is jelen volt. A Fényes Tanösvényt 1.25-től láthatják a Nyár című műsorban a nézők.

– Egy hölgy keresett meg minket, hogy van pár mentett mocsári teknőse és szeretné elengedni a Fényes Forrásvidéken. Az egyeztetések után végül meg is érkeztek az állatok, akik új otthonra leltek nálunk – árulta el Fáta.