A Fényes Tanösvényen végig sétálva gyönyörű látvány fogadja a látogatókat. A Kemma.hu stábja is kilátogatott a természetvédelmi területre, hogy megnézze, milyen új elemekkel bővült az 1350 méter hosszú sétány.

A Fényes Tanösvény a Látogatóközponttól indul, ahol hamarosan egy ajándékbolt is nyílik és a szakvezetői túrákra is lehet jelentkezni

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

A segítségünkre Vörös Fáta szakvezető volt, aki utunk során rengeteg érdekességet mesélt a környék élővilágáról és a tanösvényt körül ölelő növényekről. Vezetést pedig mostantól bárki kérhet: szerdától vasárnapig lesz lehetőség helyben, előzetes időpontfoglalás nélkül becsatlakozni a csoportokhoz.

Magával ragad a Fényes Tanösvény világa

A Fényes Tanösvény a Látogatóközponttól indul, ahol hamarosan egy ajándékbolt is nyílik és a szakvezetői túrákra is lehet jelentkezni. Aki azonban egyedül szeretne végig sétálni a pallón, annak a sétány mellett kihelyezett táblák nyújtanak érdekes információkat. QR-kódot, vagy interaktív táblákat azonban ne is keressen senki.

A kirándulókat információs táblák segítik megismerni az élővilágot

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

– Azt szerettük volna, hogy ha valaki a tanösvényen sétál ne vegye elő a mobiltelefonját. Inkább a természetre, a körülötte megbújó csodákra figyeljen. A táblákon minden olyan fontosabb információt megtalálhatnak, ami segít jobban megismerni a Fényes Tanösvény élővilágát – mutatta Fáta a táblákat. Közben elértünk az Erdei-forrásokhoz, ahol a kilátóról pompásan megfigyelhető az alattunk és körülöttünk lévő kristálytiszta vízfelület és misztikus környezete. A látvány hasonló a bakonyi Gyilkos-tóhoz, illetve erdélyi rokonához, ahol mozdulatlanságba dermedt facsonkok meredeznek ki a víztükörből. Ha valaki alaposabban végig kémleli a farönköket, akkor a napon sütkérező teknősöket is megszámolhatja.

A felújításnak hála újra működik a makett tutaj, amivel a bátrabbak, saját erejükkel áthúzhatják magukat a túlpartra, majd vissza

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Utunk a tanösvény megújult részéhez vezet, ami garantáltan a gyerekek kedvence. A felújításnak hála, újra működik a makett tutaj, amivel a bátrabbak, saját erejükkel áthúzhatják magukat a túlpartra, majd vissza. De ha valaki nem szeretné kifárasztani magát, akkor "száraz" lábbal is átkelhet a másik oldalra egy függőhídon. Az biztos, hogy megéri a séta, ugyanis a kis tavon gyönyörű tündérliliomok nyílnak. A kijárat felé közeledve pedig a lélegzetünket is visszatartottuk, amikor egy közeli ágra egy gyönyörű, kéken csillogó jégmadár ereszkedett le. Hosszú percekig néma csendben gyönyörködtünk a lápvilág látványában.