A közelmúltban befejeződtek két esztergomi utcának a felújítási munkálatai – közölte közösségi oldalán Hernádi Ádám polgármester, aki két fényképet is közzétett a Szenttamás, illetve Szent György utcákról, ahol az elvégzett kivitelezéseknek köszönhetően biztonságosabb körülmények között közlekedhetünk.

A felújítás utáni állapot a Szent György utcában.

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

Mint arról korábban beszámoltunk, tavasz óta folyamatosak a felújítási munkálatok a városban. Amellett, hogy zajlik a Piskóta körforgalom kivitelezése, illetve a Prímás-szigeten lévő Zöld parkoló bővítése, a Járdafelújítási program keretében is több helyszínen, köztük az Irinyi, illetve az Irányi utcában is a régi burkolat elbontása után új, esztétikusabb járda épült. Emellett a program további városrészeket is érint.

Hernádi Ádám az utcafelújításokkal kapcsolatos posztjában azt írja, hogy ígéretükhöz híven nem állnak meg, hiszen Esztergom-Kertvárosban a Damjanich utcában is megújul a járda egy szakasza, emellett pedig folyamatban van a Magyary László utcában a szilárd burkolat kialakítása is.