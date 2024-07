Nem klasszikus nyaralóhely

Lieber Tamás elmondta, ma már azért több utazási iroda is szervez Grönlandra programokat, tud olyan magyarokról, akik már jártak a szigeten. Való igaz azonban, hogy nem tartozik a kedvelt úti célok közé, hiszen ott klasszikus értelemben nem lehet nyaralni. A téli időjárás zord, a nyári is igen változékony, ekkor többnyire 6-15 Celsius-fok a jellemző. Tudja, hogy a nyári kánikulában sokan cseréltek volna velük, de mint minden, ez is csak nézőpont kérdése. Volt olyan nap, amikor vágytak volna egy kis hazai melegre. A térképen is látható, hogy a sziget nagy részét jég borítja. Grönland területe több mint 2 millió négyzetkilométer, melynek 90 százalékát gleccser borítja. Csupán északkeleti és délnyugati része jégmentes, ami nagyjából egy 20 kilométeres széles parti sávot jelent, ott vannak a települések. Az őslakók a Belső-Ázsiából származó eszkimók (inuitok), akik ma már kisebb-nagyobb városokban élnek ezeken a területeken, természetesen keveredve a bevándorló amerikaiakkal, európaiakkal.