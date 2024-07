A következő két hét a legfontosabb időszak, hiszen a fiókák már nagyobbak, de még a fészekben állnak, így könnyű a számlálás. Az egyesület elsősorban arra kíváncsi, hol van lakott vagy lakatlan gólyafészek, de akár üres fészektartó, volt-e költés idén, ha igen, hány fióka repült ki és volt-e gyűrűs gólya? A könnyen kezelhető Gólyales okostelefonos TURDUS mobiltelefonos alkalmazásban várják az információkat, amelyben térképes nézetben is kereshetők a fészkek és fotókat is lehet feltölteni. Lehet küldeni az adatbázisuk számítógépen használható felületén is. A fehérgólya-felmérésben való részvétel egyébként kikapcsolódást is nyújt egyben.

Várják a fehérgólya-felmérés iránt érdeklődőket, segítőket.

Forrás: Pixabay

Mint ismeretes, néhány héttel ezelőtt vármegyénkben immár 16. alkalommal rendeztek gólyagyűrűzést, melyről lapunk is beszámolt. A Nagy Gólya Road Show keretein belül az érdeklődők találkozhattak a gólyafiókákkal, sőt a bátrabbak akár meg is simogathatták a megszeppent madarakat, akiket az esemény idejére a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) szakemberei egy darusautó segítségével kiemelnek a fészekből.

Bokodon nevet is lehetett adni a fiókáknak, a három-négy hetesre saccolt négy gólyafióka az Izabella, a Bianka, a Petya és a Pillangó nevet kapta az óvodásoktól és kisiskolásoktól. Az MME munkáját az esemény szervezőinek beszámolója szerint minden fészeknél sok-sok gyerek és érdeklődő követte árgus figyelemmel. A helyszínen az is kiderült, hogy a fiókák a következő évben már nem feltétlenül ragaszkodnak „szülőfalujukhoz”, de a térségbe nagyon is visszatérnek.