Apró kezek és ügyes ujjak formázták a tálakat, bögrét a tatai fazekastáborban. Az elkészült műveket természetesen mindenki hazavihette. Volt aki otthonról már kész "megrendeléssel" érkezett.

A gyerekek saját fantáziájuk alapján készíthették el alkotásaikat a fazekastáborban

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

A gyerekek büszkén mutatták alkotásaikat, amik egy asztalon száradtak a napon. Ha kicsit megszilárdulnak lehet festeni, majd mennek a kemencébe.

Kreatív alkotások a fazekastáborban

A korongokon azonban még sorra készültek az újabb művek. Volt aki kis tálat készített az ékszereinek, más egy dobozt az anyukájának. Molnár Anetta Tata és Térsége Kézműves Egyesület elnöke, a tábor vezetője a Kemma.hu-nak elmondta, hogy a gyerekek nagy része minden évben ellátogat a fazekastáborba. Év közben pedig sokan a fazekasszakkörön ismerkedtek a szakma alapjaival. Anettától megtudtuk, hogy az első tábort már több mint 20 éve szervezték meg. Általában július első heteiben szervezik meg a két egyhetes tábort, ahova általános iskolás gyerekeket várnak.

A gyerekeknek szakemberek segítenek megtanulni a korongozás fortélyait

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

– A táborban az agyag megmunkálását tanulják meg a gyerekek. Mindenféle kis tárgyat lehet készíteni saját tervek, ötletek alapján. De sokan jönnek "megrendelésekkel", hogy az édesanyjuk, vagy apukájuk azt kérte, hogy egy bögrét, vagy egy tálat készítsenek a mi segítségünket – magyarázta a fazekas, aki azt is megmutatja a gyerekeknek, hogyan kell fület ragasztani egy bögrére, vagy hogyan kell kikeverni a színeket és megfesteni az edényeket.

Színes programok

– A hét eleje korongozással kezdődik, hogy minden alkotás biztosan elkészüljön csütörtökig, amikor betesszük őket a kemencébe, különben nem száradnának meg. Pénteken már más anyagokkal ismerkednek a gyerekek. Most például levendulából fogunk aratókoszorút fonni, mert nagyon szép hosszú szára van. De sok kísérőprogram is van. A medencében lehet hűsölni ha nagy meleg van, de rendezünk zsákban ugrást, számháborút is, attól függően, hogy milyen korú és nemű gyerekek vannak és mihez van kedvük – sorolta a programokat Anetta, aki szerint a korongozást nem csak a szép tárgyakért érdemes elkezdeni a gyerekeknek, hanem a tanulásban is sokat segíthetnek.