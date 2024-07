Fagyi, mint gasztrosokk

A sárberki cukrászda már számtalan alkalommal adózott a gasztronómia oltárán. Kapható volt már túrós csusza szalonnapörccel, sajtos-tejfölös lángos, kovászos uborka, de sóskaízű fagylalt is. Most a házi gyümölcs keverék fogy legjobban. Nem is csoda, hiszen almát, körtét, barackot, szilvát és egy csepp fahéjat is tartalmaz egy gombóc hűsítő finomság. Újdonság pedig a kukorica fagylalt, ami talán éppen ezekben a percekben került a tégelyekbe.