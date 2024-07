Fagyi és retró: mi a csavar benne?

Nagy durranással és némi nosztalgiával is készültek a Fagylaltok éjszakájára a bánhidai cukrászdában: csavart fagylaltot is árultak a pultban. A retró ízek szerelmesei választhattak csokoládé és vanília közül, de egyben is kérhették kedvencüket. Szemlátomást nagy volt a kereslet az édesség iránt és jó hírrel is kedveskedtek az eladók: a finomság innentől kapható lesz náluk. De sör, kifli(!), koviubi és tócsi (avagy tócsni, ki hogy mondja) ízű fagyit is kínáltak.