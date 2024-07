Sikeres pályázatot tudhat a háta mögött Császár községe. 6,99 millió forint értékű 100% támogatást nyert a Bakonyalja-Kisalföld Kapuja Vidékfejlesztési Egyesület (BKKVE)- Közösségi célú fejlesztések elnevezésű felhívása keretein belül. A eszközpark átadóját Császár polgármestere Beke Gyöngyi nyitotta meg. Külön köszöntötte Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselőt és a BKKV egyesület tagját Bíró Tibort.

Az eszközpark átadóján Beke Gyöngyi Császár polgármestere

Fotó: Flajsz Peter

Eszközpark fejlesztése fontos

Az új fűnyíró traktorok és fűkaszák beszerzése nagy segítséget jelent a településnek, különösen, mivel a közmunkaprogram keretében rendelkezésre álló munkaerő létszáma csökkent az elmúlt években. Az új eszközök gyorsabbak, erősebbek és szélesebb vágóasztallal rendelkeznek, ami megkönnyíti a karbantartási munkálatokat. Két gépet is sikerült beszerezni, ami biztosítja a folyamatos munkavégzést és a tartalék lehetőséget, ha valamelyik gép meghibásodna.

Czunyiné dr. Bertalan Judit köszöntő beszédében kiemelte, hogy a LEADER pályázatok célja nemcsak a települések szebbé tétele, hanem a helyi gazdaság erősítése is. A magyar kormány által indított Magyar Falu Programhoz hasonlóan ez is hozzájárult a közösségek fejlődéséhez. Az ilyen programok lehetőséget nyújtanak a helyi igények szerint formált pályázatok kidolgozására és a források hatékony felhasználására.

Mindenkit összefog

A LEADER program az Európai Unió vidékfejlesztési politikájának egyik kiemelt eszköze, melynek célja a vidéki térségek fenntartható fejlesztése. A program keretében helyi akciócsoportok jönnek létre, amelyek az adott térség szereplőit – önkormányzatokat, civil szervezeteket, vállalkozókat és lakosokat – fogják össze. Ezek feladata, hogy a helyi közösségek igényeihez igazított fejlesztési stratégiákat dolgozzanak ki és valósítsanak meg, amelyek hozzájárulnak a gazdasági, társadalmi és környezeti fenntarthatósághoz.

Megbizható eszközök

Az eszközbeszerzés szakmai felelőse Bíró Tibor beszédében elmondta, hogy a gépek kiválasztásában különleges figyelmet fordítottak a helyi szükségletekre. Ezért a két fűnyírótraktor nagy kapacitású erős motorokkal és az átlagnál szélesebb vágótálcával rendelkeznek. Emellett kiemelte, hogy mind a fűnyírótraktorok mind a fűkaszák esetében, megbiztató és jól szervizelhető eszközökről van szó. Így reméli, hogy a korábbi gépparkhoz hasonlóan sokáig szolgálják majd a település igényeit.