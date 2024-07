Este háromnegyed nyolcra javították meg azt ameghibásodott biztosítóberendezést Győrnél, ami a dunántúli vasútvonalakon megbonyolította a közlekedést, de az első hírek arról szóltak, hogy így is csak éjszaka állhat helyre a forgalom a Budapest–Győr–Hegyeshalom, a Győr–Sopron, a Győr–Celldömölk és a Győr–Veszprém vonalakon. Egy órával később be is futott az újabb rossz hír a MÁV-tól: Bicske és Szárliget között is meghibásodott a biztosítóberendezés, így a győri fővonalon jelentős, 30-60, esetenként 60-120 perces késésekkel közlekednek a vonatok.

Életkép Tatabányán, késő délután. Egymás után érkeznek a MÁV-tól a hírek az újabb késésekről

Forrás: Beküldött

Az Oroszlányból Tatabányára eredetileg 20:15-kor startoló vonat el sem indult, és a 21:15-ös sem fog, a Déli pályaudvarról 17:55-kor Oroszlányba tartó járat több mint 130 perces késéssel tartott célja felé úgy, hogy csak Biatorbágyig megy. A 18:17-es győri személyvonat 100 perces késésben van, a 18:38-as 58 percesben.

A Délit eredetileg 19:25-kor (valójában 19:34-kor) elhagyó, Győrbe tartó személy 74 perces késéssel tart célja felé. Ha ez nem lenne elég: a 19:55-ös Pest-Oroszlány járat már 40 perces lemaradásban van a menetrendhez képest, a MÁV térképes vonatinfója szerint a vonat műszaki hibája miatt, de csak Tatabányáig megy majd.

A főváros irányába sem sokkal jobb a helyzet. A pálya állapota miatt 59 perces késésben van a Győrből 18:38-kor indult személyvonat, 34 percesben a 19:38-kor indult személy. Szintén késik (62 percet) a 18:21-es soproni IKVA Intercity. A szombathelyi, 19:10-kor indult Savaria InterCity csak Komáromig közlekedik. Kelenföld felé a 347-es Dacia-Corvin gyorsvonattal lehet majd továbbmenni, amely viszont így nemcsak Komáromban, de Tatán is meg fog állni. A Prága felől érkező, Hegyeshalomból 18:22-kor a Déli pályaudvarra továbbinduló RegioJet (RJ 1035) menetideje jelentősen, várhatóan 60 perccel nő.