Izzasztó nyári meleg fogadta azokat, akik ellátogattak a Monostori erőd családi napjára. Lehűlésre azonban volt lehetőség, a gyerekeket mini-vízibickli is várta, de nagy sikert aratott az a vizes játék is, amelynek célja az volt, hogy egy falon teniszlabdákkal találjanak el egy pontot, melynek hatására víz zúdult a közeli székben üldögélő nyakába. Aki nem szeretett volna ily módon felfrissülni, azt több interaktív foglalkozás közül is választhatott.

Jól szórakoztak a gyerekek az erőd családi napján

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

Nem hiányzott a kínálatból a puskamustra, ahol 1848/49-es fegyvereket, ágyukat mutattak be az erőd munkatársai. A pékmúzeum megújult kiállítását is meg lehetett tekinteni, illetve egy pék segítségével a résztvevők kalácsot, brióst is süthettek, az elkészült finomságokat pedig haza is lehetett vinni.

A Dunai bástyában Legát István a Dunához kötődő komáromi mesterségekről beszélt, a Barakoo afrikai dobkör pedig élménydobolásra hívott. Emellett minden órában indultak tárlatvezetések is, amelynek során a hűvös kazamatákat is fel lehetett fedezni az erődben.