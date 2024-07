– A budapesti orvos szerint Grincs szervezete nem viselte el a fémet, amivel korábban rögzítették a csontját. Ezért egy speciális, 3D-s nyomtatóval készített implantátummal lehetne rögzíteni az eltört csontokat. Tudtuk, hogy nem lesz olcsó, de nem gondoltunk a pénzre, csak szerettünk volna ennek a gyönyörű és kedves cicának segíteni. Rábólintottunk a műtétre, ami nagyon jól sikerült. Grincset már haza is hozhattuk, hogy itthon ápoljuk, és lassan megkezdhesse a fizikoterápiáját. Sajnos örömünket a műtétért kapott számla árnyékolta be – tette hozzá a kurátor, aki hozzátette, hogy hiába kapnak kedvezményt így is, több mint 600 ezer forint a végösszeg, aminek csak a fele van meg.

– Döntést kellett hoznunk, leállítjuk a mentéseket, nem tudunk több cicát fogadni. Egyszerűen addig nem megy amíg nem tudjuk rendezni a tartozásainkat. Kérünk benneteket, fogjunk össze, egy csoki ára egy cica életet jelent. Csak veletek tudunk menteni, csak együtt sikerülhet, mi egyedül kevesek vagyunk – kérte az állatvédő.