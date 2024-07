Gál Csaba önkormányzati képviselő, Fidesz-KDNP-s frakcióvezető terepszemle miatt hívta bejárásra Mármarosi Sándor főkertészt, hogy megoldást találjanak a tatabányai településrészeken felbukkanó hiányosságokra.

A terepszemle során betemetetlen gödörrel is találkoztak Óvárosban

Fotó: facebook/Gál Csaba - Tatabányáért / Forrás: Beküldött

Óvárosban több hónapja éktelenkedik egy gödör a Szabó Ignác utcában. A képviselő szerint balesetveszélyes helyzetet teremt, hogy a villanyszerelők nem takarítottak el maguk után a munkák végeztével. Gál Csaba ismét hangot adott nemtetszésének, hogy a virágbolt helyén a parkoló építése még mindig nem kezdődött meg és továbbra is húzódik az árkádsor tetőjének javítása is. Hozzátette: komoly problémát okoz az elszaporodó patkányok jelenléte a városban. Mint írja, a régi házaknál több az ilyen jellegű probléma, például a Cseri lakótelepen és Óvárosban is gyakran látnak rágcsálókat, amit videófelvételekkel is tud igazolni.

Gondozatlan területek miatt nem kellett messzire menni

Fotó: facebook/Gál Csaba - Tatabányáért / Forrás: Beküldött

Komoly probléma a Szent Borbála úton lévő korhadt fa, a Szent Flórián utca egy-egy esőzés utáni áldatlan állapota, de a Bárdos László utcai fametszése is várat magára. A kormányhivatal melletti buszfordulónál is áldatlan állapotok uralkodnak: a gyalogátkelőhelyet benőtték a bokrok, nehezen megközelíthető és balesetveszélyes az átjáró.

A Kandó Kálmán utcában is hasonló falakba ütközni, ahol a MÁV ingatlanáról nőtte be az utat a növényzet. Megoldást jelenthetne a ritkítás, valamint szegélytakarításra is nagy szükség van. Hasonló a helyzetkép a Tolnai utcában és a Tölgyfa utcában, illetve a Zöld-dombi dűlőben is.

Terepszemle, megoldásokkal

Gál Csaba nemcsak felvetette a problémákat, hanem a megoldásokról is egyeztetett. Ezenkívül visszajelzést is kért, milyen munkálatokat sikerült elvégezni és hogyan. A visszajelzés természetesen a lakosokra is vonatkozik. Azt kérte, hogy figyeljék és ellenőrizzék a munkálatokat. Amennyiben továbbra is fennáll a probléma, jelezzék azt a városüzemeltetés felé, a [email protected] email címen.