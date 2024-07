Sportban is sikeres volt

Glevitzky István a sport terén is maradandót alkotott, hiszen megyei úszóbajnok volt, vívásban országos 4. helyezett lett, de NB II-es kézilabdázó múlttal is rendelkezett. Több kitüntetést is kapott, mint például Kiváló Újító, Kiváló Ifjú Mérnök (bronz, arany, ezüst fokozat), Kiváló Dolgozó, Lengyel Bányász Érdemrend, Kiváló Bányamentő, Bányász Szolgálati Érdemérem és Szent Borbála miniszteri érme is.