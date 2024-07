A hosszan tartó forróság miatt nem csak vármegyénk területére vonatkozóan, de az egész országban a legmagasabb, harmadfokú hőségriasztást rendel el az országos tisztifőorvos 2024. július 7-én (vasárnap) hajnaltól 2024. július 12-én (péntek) éjfélig a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató előrejelzése alapján.

A hőségriadó idején párakapukkal, ivóvíz osztással és ivókutakkal védik a lakosok egészségét

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Komolyan kell venni a hőségriadót: szervezetünket is megterheli a forróság

A hőhullám hatásai lehetnek a hőstressz, a napszúrás és a hőguta is. Leginkább a fiatal korosztály, 14 éves korig, valamint az idősek vannak a legnagyobb veszélyben. A gyermekeket, háziállatokat egy percre se hagyjuk a parkoló autóban! Még egy félárnyékban parkoló, leengedett ablakú jármű utastere is életveszélyesen felmelegedhet, akár 70 Celsius-fokot is mutathat az autó belső hőmérséklete. Ha napon álló autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot látunk, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívószámot!

Párakapukkal, ivókutakkal és légkondicionált helyiségekkel is védekezhetünk

Tatabányán több helyen is található közterületi ivókút, például Újvárosban az Árpád térnél, a Május 1. Parkban, a Vértes Agorája előtt tűzcsapra szerelve, Jubileum Parkban, Turul emlékműnél, Dózsakertnél az örökmozgó játszótérnél, és szintén Dózsakertben a sétáló utcában – olvasható a Tatabánya Megyei Jogú Város hivatalos Facebook-oldalán.

Az ivókutak mellett párakapuk is hozhatnak enyhülést a város lakóinak. Ezeket az alábbi helyeken üzemelték be: Árpád tér, Május 1 Park, A Vértes Agorája, Dózsakert sétáló utca, Bánhidai lakótelep - szánkózó domb, Csónakázó-tó játszótér.

A hőhullám hatásainak csökkentése érdekében összegyűjtöttük az igénybe vehető városi klimatizált helyiségek, közintézmények listáját.