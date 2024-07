Jókedv, móka és kacagás jellemezte az idei bokodi Piknik Fesztivált is, de meglepetésekből sem volt hiány. A jó hangulatért mindent megtettek a kulturális csoportok, akik a szikrázó napsütés és a nagy meleg ellenére is vidám arcukat mutatták.

A Piknik Fesztivál bővelkedett a helyi kulturális fellépőkben, a DejaVu is színpadra lépett

Fotó: Juszkó Léna / Forrás: Beküldött

Alig ütött délután 4-et az óra, Csonka László polgármester hivatalosan is megnyitotta az év legnagyobb helyi fesztiválját, amit hagyományosan a lezárt főúton tartanak. Szokás szerint ide települnek ki a helyi árusok és a majdani fellépők is. Az eddigi rendezvények látványos ökörsütése és a főzőversenye elmaradt, bizonyára a tikkasztó hőség sem tett volna jót a gasztronómiai programoknak. Helyette volt ízletes vadpörkölt, amelynek bevétele jótékony célt szolgált az idén is, és lehetett választani kürtőskalácsok között.

Stílszerű belépővel indult a Száguldás, porssche, szerelem című nóta a Kadarkölykök jóvoltából

Fotó: Juszkó Léna / Forrás: Beküldöt

Arrébb, Nyári Erika ízletes rétesekkel várta az érdeklődőket, de fagylalttal is szolgált azoknak, akik hűsítőre vágytak. A nyugdíjasoknál szépen fogyott a lekváros és nutellás palacsinta, majd Juszkó Léna felkonferálta az első fellépőket, a Bazsarózsa Dalkör tagjait. Őket követte a nyugdíjasok meglepetés műsora. A fesztivál ideje alatt egyetlen autót engedtek aznap a főutcára, az pedig egy kabrió volt, amiben a fellépő színjátszó csoport tagjai utaztak - stílusos belépőt kölcsönözve ezzel a produkciónak. A fiatalok Cserháti Zsuzsa egyik örök érvényű slágerét, a Száguldás, Porsche, szerelem című dalt adták elő. A látványban gazdag előadáshoz csatlakoztak a helyi táncosok is.

Tikkasztó hőségben táncoltak a zumbások, de arcukról letörölhetetlen volt a mosoly

Fotó: Wágner Zsanett / Forrás: 24 Óra

Piknik Fesztivál: hamar tetőfokára hágott a hangulat

Nagyon tartalmas volt a kulturális kínálat. Fellépett a Bazsarózsa Népdalkör, volt zumba Biussal és Nórival, és a Retró nagyik tánccsoport sem maradhatott ki a felhozatalból. A Kadarkölykök Színjátszó csoportja és a DejaVu tánccsoport is látványos fellépést ígért, de a habpartira is sokan voltak kíváncsiak. A program mazsorett bemutatót is ígért, végül a tombolán sok értékes díj mellett gazdára talált egy értékes televízió és egy hatalmas hangfal is. A szerencsések egyike pedig a bokodi vadászházban tölthet el néhány napot.