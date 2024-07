Egy majom ügyességével másztak fel és kapaszkodtak végig a focitáboros gyerekek a dunaalmási Pihenő-tó, vagyis a Platán-liget új eszközein. Az edzőparkot Leader pályázatnak köszönhetően valósíthatta meg a település. A park fejlesztése pedig ezzel még nem állt le.

A dunaalmási focitáboros gyerekek örömmel próbálták ki a Pihenő-tó partján kialakított edzőparkot

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Súlyzós szabadtéri kondigépek, illetve saját testsúlyos edzésre alkalmas eszközöket telepítettek a Pihenő tó partjára. Az edzőpark hivatalos átadóját péntek délelőtt tartották.

Tovább bővült a Pihenő-tó

Makay Tibor, Dunaalmás polgármestere köszöntötte a meghívott vendégeket, illetve a focitáborozó gyerekeket. Beszédében elmondta, hogy a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség biztosította azt a pályázati lehetőséget a Dunaalmás Község Önkormányzata számára, aminek részeként megvalósulhatott a Pihenő-tó bővítése egy edzőparkkal.

– Külön sikeresnek érzem Dunaalmást amiatt, hogy több sikeres pályázatot is magunk után tudhatunk. A Pihenő-tó kialakulása során, illetve az egykori strandunkat tápláló kút rekonstrukcióját is ebből a pályázatból tudtuk megvalósítani. Ezen a területen ez így már a harmadik sikeres Leaderes pályázat – magyarázta a polgármester, akitől azt is megtudtuk, hogy a fejlesztés 9,5 millió forintos uniós támogatás eredménye, amihez az önkormányzat még 10 százalék önerőt biztosítót. Így az edzőpark teljes költsége 10,5 millió forintba került. A település vezetője szerint a Platán-ligetben megvalósult beruházások meghozták a várt eredményt.

A túrázók is kedvelik

– Nagyon jó látni, hogy ez a kis park mennyire belakottá vált. Az itt élő lakosság és az idelátogató turisták számára is népszerűvé vált. És most már elmondhatjuk Dunaalmásról azt, hogy nem csak átutaznak rajta, hanem sok túrázó, kerékpáros, motoros, vagy kajakos indulási, vagy érkezési helye – tette hozzá Makay.

Az edzőpark átadóján részt vett Czunyiné dr. Bertalan Judit is, a térség parlamenti képviselője, is, aki maga is kipróbálta a súlyzós gépeket. A képviselő elmondta, hogy a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség az elmúlt időszakban több, a települések számára fontos és a településeket erősítő programokat, pályázatokat írt ki.