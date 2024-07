A közelmúltban Pataky Attila a Veolnak mesélt az életéről és az elmúlt 50 évről, miközben megmutatta az otthonát. Mint fogalmazott, szerinte az igazi siker az, ami másoknak is örömet okoz, és a vérbeli előadók dolga utat mutatni a fény, a szabadság felé.

Ebben az elvadult, szakadék felé rohanó világban a szeretet az egyetlen valóság. Eszerint élek és teszem a dolgaimat... Talán a sikereimnek ez is az egyik titka.

Eleinte a vágy hajtott minket, hogy megmutassuk, mit tudunk mi onnan, Miskolcról, megismertessük magunkat a világgal, a gyönyörű lányokkal, hogy milyen klassz srácok vagyunk. Aztán tudatossá vált bennünk a dolog. Én is rájöttem arra, hogy mekkora lehetőség van abban, amit Istentől kaptam, egyfajta talentum, amit igyekeztem jóra használni – mondta az Edda frontembere, majd így folytatta:

Boldog vagyok, hogy ezen a szakrális, csodálatos, a világ egyik legkifejezőbb nyelvén, magyarul írhatom a dalaimat.

Bár napjainkban nem olyan világot élünk, bennem most is béke, nyugalom honol, oda ugyanis senki sem tud „belenyúlni”. Persze, néha az én szívem is megreccsen, látom, merre tart a világ, de ilyenkor próbálok a munkámra gondolni, arra, hogy a dalainkkal szeretetet és boldogságot viszünk mások lelkébe, és ezért cserébe szeretetet és boldogságot kapunk – tette hozzá.