Szinte nincs is olyan település, ahol időnként ne találkoznánk az utcán elszökött, gazdátlan kutyákkal. Van, hogy a tulajdonosok mindent megtesznek azért, hogy az állatok ne jussanak ki az utcákra, de a kutyák leleményességét ismerve mindig megtalálják a kerítés gyenge pontját. Legtöbb esetben a találkozás nem okoz problémát, ám nem minden eb kellően békés, így érthető a lakosok aggodalma abban az esetben is, ha egy nagyobb testű háziállat jön vele szemben.

A kutyák megtalálják a réseket a kerítésen és kiszökhetnek az utcára. Az ebregiszter segítséget jelenthet ilyen esetekben

Fotó: Kállai Márton / Forrás: Szabad Föld

A kóbor kutyák befogása sem egyszerű feladat, hiszen sok esetben mire kiérnek a szakemberek, addigra az állat eltűnik. Azt sem szabad elfelejteni, hogy nem minden állat rendelkezik még mindig chipekkel, így a hazajuttatás is sok esetben nehézkes. Ráadásul a tapasztalatok szerint a közösségi oldalakon komoly konfliktusokat is szül, ha a lakosok felismerik az utcán tartózkodó állatot és számon kérik a gazdáján, hogy miért nem gondoskodik arról, hogy az eb ne tudjon kiszökni a kerítésen.

Elvben ezekre a problémákra is megoldást nyújthat a Nébih Ebregisztere, mely a hivatal tájékoztatása szerint már interfészes kapcsolaton keresztül is igénybe vehető és elsősorban önkormányzatok figyelmébe ajánlják. Közzétették azt is, hogy a szolgáltatás igénybe vétele több lépést igényel, mellyel kapcsolatban tájékoztatókat is kiadtak.

Mint írták, az érdeklődő önkormányzatoknak első lépésként csatlakozniuk kell a Központi Kormányzati Szolgáltatás Buszhoz (KKSZB). A sikeres csatlakozást követően elindítható a szolgáltatás igénylésének folyamata.

A Nébih oldalán az is olvasható, hogy az önkormányzatok részéről az Ebregiszter használatához egy erre felkészített alkalmazás is szükséges. A lekérdező alkalmazás és az Ebregiszter közötti kapcsolat kialakítása a szolgáltatás elérési jogosultság (SZEJ) kérelem beadásával kezdődik, előbb a KKSZB Teszt Rendszer Felhatalmazási Nyilvántartás felületén, majd sikeres tesztelést követően az éles rendszeren. Ha mindez megtörtént, a közterület-felügyelők számára már lehetővé válik, hogy munkavégzés közben helyben ellenőrizzék az elkóborolt ebek gazdáinak adatait, így hatékonyabb lehet a háziállatok hazajuttatása.