A háromnapos programsorozat a rock esttel kezdődött el a Rendezvényparkban, majd másnap Kolonics Péterné, a község polgármestere megnyitotta a „Csolnokon alkotnak” című kiállítást a művelődési házban. A rendezvényen köszöntötte Romanek Etelkát, a vármegyei közgyűlés alelnökét és Erős Gábort, Esztergom térségének országgyűlési képviselőjét is.

Fódi János nevét vette fel a csolnoki művelődési ház.

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

Kolonics Péterné elmondta, hogy tavaly nagy sikere volt a kiállításnak, ezért Nagy Adrienn, a tárlat szervezője idén is megszólította a helyi alkotókat. Most összesen tizenhat kiállító tárta a nagyközönség elé az alkotásait, szépen megfért egymás mellett a hímzés, a kovácsoltvas, a kötés, az amigurumi, a fafaragás, illetve a további technikákkal készült remekművek. A bejáratnál a művelődési ház táborosainak, illetve Nagy Adriennek munkáit is meg lehetett csodálni.

A rendezvényen kihirdették a tavasszal kiírt meseíró pályázat eredményeit, melynek témája egy szentivánéji legenda volt. A díjakat Cs. Szabó Sándor író, a zsűri egyik tagja és Kolonics Péterné adta át Farszky Rékának és Nagy Kincsőnek.

Ezt követően Kolonics Péterné ismertette, hogy civil szervezeteiktől korábban azzal kapcsolatban érkezett javaslat a képviselő-testülethez, hogy Fódi János egykori, köztiszteletben álló karmester iránti tiszteletük jeléül nevezzék át a Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtárat. Örömmel közölte, hogy hosszú egyeztetések eredményeként az intézmény mostantól Csolnok zenei életének meghatározó személyiségének a nevét viseli. A bejelentést követően Kolonics Péterné, Erős Gábor és Schmidt-Gubó Krisztina, a Csolnoki Fúvószenekar elnöke megkoszorúzta az elhunyt zenészek emléktábláját, majd a zenekar Rebe Attila karmester vezényletével eljátszotta Fódi János egyik kedvenc számát.