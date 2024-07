Vajda Klaudiának számtalan állat köszönheti az életet. Az ácsi macskamentő ismét örökbefogadó- és nyílt napot szervezett, ahová ezúttal is sokan ellátogattak a cicák örömére. Klaudiánál mintegy ötven négylábú él, lapunknak elmondta, rengeteg macska került hozzá az utóbbi időszakban. Az elmúlt két-három hónapban három elütött cicát mentett, amelyek közül az egyik sajnálatos módon belső vérzés miatt nem élte túl a balesetet. Egy másik cicának a lába még le van bénulva, de az orvosok szerint helyre fog jönni, Klaudia pedig mindent megtesz a teljes gyógyulásért.

A cicák felelős gazdát keresnek

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

Nem csupán a kismacskákon segít, akadnak olyan cicák, akik „tőle mennek majd nyugdíjba”. A hároméves Luckyt például kétnapos kora óta ő neveli, az állat pedig csak őt fogadja el. A tíz év feletti cicákért sem tolonganak az örökbefogadók, de majd húszéves matuzsálem is lakik nála. Akadnak olyan macskák is, akik a sok rossz tapasztalat miatt nem túl kedvesek, például Rumli, akinek szintén autóbaleset miatt tört el a medencecsontja és le kellett vágni a farkát. Oreo, a fekete kandúr, akiről korábban is írtunk, szintén nem az emberek nagy barátja, hamar megunja a simogatást. Oreót még télen ütötte el egy autó, súlyos sérüléseket szenvedett, de Klaudia gondoskodásának köszönhetően mára már egészséges kandúr, igaz a fél szemét elvesztette.

Rengeteg barátságos cica is éldegél Klaudiánál, akik alig várják, hogy új otthonukba költözhessenek, kismacskák és felnőtt állatok is. Az örökbefogadáskor Vajda Klaudia figyel arra, hogy valóban felelős gazdákat válasszon. Bent tartást vár el, illetve ivartalanítási és oltási kötelezettség is szerepel az örökbefogadási szerződésben. A kapcsolattartást is fontosnak tartja, örül, ha kap képeket a családra lelt macskákról.

Bár a nyílt napon végül nem volt örökbefogadás, többen is jelezték, hogy innen szeretnének majd a későbbiekben örökbefogadni és a közeljövőben visszatérnek új családtagot választani. Egy kiscicának a nyílt napot megelőzően volt szerencséje, őt Görög Zita modell, műsorvezető, színésznő fogadta örökbe.