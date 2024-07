A résztvevőket elsőként Czita János alpolgármester köszöntötte a búzagyűjtő ünnepség megnyitóján. Hangsúlyozta, nagy megtiszteltetés számukra, hogy Komárom adhat otthont ennek a rendezvénynek, amelyet már tizennégy éve megszerveznek hazánkban. Hozzátette, ez a kezdeményezés azt üzeni, az agrárium szereplői elhivatottak abban, hogy irányt mutassanak a társadalom számára az összefogás fontosságára vonatkozóan.

Popovics György, Czunyiné Bertalan Judit, Erős Gábor és Győrffy Balázs a búzagyűjtő ünnepségen

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

Balogh Zoltán, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) vármegyei szervezetének elnöke elmondta, tizedik alkalommal gyűjtenek búzát szűkebb hazánkban is.

– Hálás szívvel gondolunk mindazokra, akik részt vesznek ebben a munkában és azokra, akik névvel, vagy névtelenül adományoznak a közösség javára – fogalmazott Balogh Zoltán.

Arra is kitért, bár vármegyénk iparát tekintve nagyon fejlett, de jelentős az agrárgazdaság is, hiszen jó termőképességűek a földek, sok állattartó telep működik itt, illetve a termelői piacok is jól kiszolgálják helyi termékekkel a lakosságot.

Az is kiderült, 2023-ban mintegy 8 ezer kilogramm búza gyűlt össze, amelyből 5500 kilogrammot osztottak szét vármegyei, karitatív célokat szolgáló intézmények között. A Gyermelyi Zrt. jóvoltából száraztésztát is tudtak adományozni.

Balogh Zoltán és Jakab István

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke arról beszélt, kiemelt esemény ez, amely széles körben fejezi ki a nemzeti szolidaritást.

– Büszkék vagyunk arra, hogy a csatlakozó gazdálkodók száma folyamatosan gyarapszik – tette hozzá Győrffy Balázs. – Ez óriási élmény számunkra és visszacsatolás arról, érdemes foglalkozni ezzel a programmal.

Kitért arra is, az adományokat az év végén adják át, amely megható és meghatározó élmény, valódi ünnepi pillanat számukra.

Jakab István, a Magyar Országgyűlés alelnöke, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (MAGOSZ) elnöke úgy fogalmazott, jólesik együtt gondolkozni, megérezni azt, hogy sokan vannak, akik érzik, felelősek az országért.

– Üdítő, hogy van egy olyan program, amely valóban a nemzeti összetartozást erősíti, amely alapot ad arra, hogy közösen tudjuk megélni a hagyományainkat és segíteni azokat, akik rászorulnak, mindezt úgy, ne adománynak, hanem ajándéknak érezzék – mondta Jakab István.