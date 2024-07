Mutatjuk a legjobb vármegyei programokat a hétvégére.

Három napig tart a búcsú Tardoson

Július 20-án, szombaton kezdődik, és még 22-én, hétfőn is tart majd a tardosi búcsú. Szombaton 9 órakor a Közösségi házban jóga, míg 8.30-kor a sportpályán kispályás foci, valamint főzőverseny kezdődik. Kora délután az erős emberek is összemérik tudásukat, közben a múzeum udvarán a szlovák önkormányzat hagyományos kézműves foglalkozása is kezdetét veszi. 20 órakor jön a stand up, 21 órától élő retro zene, majd 23 órától disco zárja az első napot. Szombat reggeltől hétfő estig, a múzeumban megtekinthetők a hímző és papírfonó szakkörösök gyönyörű alkotásai. Vasárnap és hétfőn pedig búcsúi forgatag lesz a faluközpontban.

Hajnalig mulathatunk a bajnaiakkal

Délben gyújtják meg a tüzeket Bajnán, a falunap főzőversenyén július 20-án. A délután a gyerekeké lesz, kedvükben járnak majd a családi versenyek, az öko játszóház és a kézműves foglalkozás is. Utána lesz szkander, kutyás bemutató, majd estig sorban váltják egymást a jobbnál jobb színpadi programok. 19 órakor kezdődik Auth Csilla koncertje, 20 órától az utcabál Borbély Györggyel, este 10-től pedig tűzshow nyűgözi le a közönséget, amit hajnalig tartó retro disco követ. Lesz még arcfestés, légvár, buborékfoci, lufibohóc, és minden olyan finomság, ami nem hiányozhat egy falunapról.

A szabadságharc korába csöppenhetünk Tatán

Napóleon-kori és 1848/49-es hagyományőrző bemutató lesz a Tatai vár udvarán július 20-án. Ezen a szombaton a városba látogatnak a korszakot megidéző hagyományőrök. A programok ingyenesek, a szervezők pedig a család minden tagjára gondoltak, lesz ugyanis fegyverbemutató, interaktív játékok, koszorúzás, előadások, alaki mozgások, katonai toborzó és autentikus zene és tánc, tüzérségi és gyalogsági lövész bemutató, de még borkóstoló is, ami regisztráció esetén ingyenes.

Az olimpiára készül Komárom

Olimpia váró sporthétvégéket rendez a Brigetio Gyógyfürdő. Az ötkarikás játékok tiszteletére a sportolni vágyók öt hétvégén keresztül különböző sportágakban mérhetik össze tudásukat. Július 20-26. között fürdő úszás tömegsport akciót hirdetnek: az önként vállalkozók csatlakozhatnak ahhoz az akcióhoz, és leúszhatják a Komárom-Párizs távolságot, amely nem kevesebb, mint 1175 kilométer. Bárki bármilyen távot választhat néhány száz métertől, több kilométerig. A résztvevők a leúszott távokat összeadva, közösen érhetik el a hatalmas távolságot. Az úszók részt vesznek a július 27-én a Strandok Éjszakája program keretében megtartandó sorsoláson is. A megnyitó után 11.20-kor kezdődik meg az 1175 kilométeres táv leúszása. Közben pedig még Szuperbuli is lesz Dj Bólival 13 óráig az élménymedencénél.