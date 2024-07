Tizenkét gazda nyitotta ki június utolsó szombatján a pincevölgyben lévő tokodi pincék ajtajait a nagyközönség előtt, hogy a látogatók egy tartalmas nap keretében átélhessék a hely különleges atmoszféráját és közben megkóstolják a helyi bortermelők nedűit. Két kisvonat is segítette a pincevölgybe való eljutást, melyek folyamatosan szállították a vendégeket a helyszínre. Már ebéd után megérkeztek az első vendégek, a borospoharakkal felvértezett látogatókat mindenütt szívélyesen fogadták egy-egy kóstolóra.

Jó hangulat dukált a pincéknál, borkóstoló közben felejthetetlen élményekkel gazdagodtak a látogatók.

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

Természetesen a nedűk elfogyasztása után is igyekeztek a pincetulajdonosok marasztalni a látogatókat, egyes présházaknál élőzene is fogadta a résztvevőket. A gazdák installációval is igyekeztek hangulatosabbá tenni a környezetet.

Az Együtt Tokodért Egyesület által szervezett Tokodi Nyitott Pincék nevű rendezvény az elmúlt években a térség egyik legnépszerűbb rendezvényévé nőtte ki magát. A hangulatra ezúttal sem lehetett panasz: gyakorlatilag már nem létezhet az Agyagbanda Együttes nélkül a nívós esemény, olyannyira összeforrt a miskolci zenekar neve a tokodi rendezvénnyel. Az esti órákban Herczog Ricsi lépett fel a főtéren, majd következett DJ Sluki a rendezvényt pedig a hajnalig tartó RHS Retro Discoja zárta.