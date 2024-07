Nehéz időszakon van túl Bogyó, a barátságos foxi. A történtek ellenére is kedves kutya június 28-án került az egyesülethez, miután rendőri intézkedés során megmentették őt a korábbi tulajdonosától, aki rendszeresen bántalmazta. Az állat az alkohol okozta agresszió áldozata volt, az utolsó esetben pedig olyan súlyosan megverték, hogy a jobb hátulsó combcsontja eltört, méghozzá nyílt töréssel.

Bogyó a gyógyulása után új otthonba költözne

Fotó: Rex Komáromi Állatvédő Egyesület / Forrás: beküldött

Azonnal orvoshoz vitték Bogyót, ahol az elsődleges kezelések után (röntgen, sebtisztítás, fájdalomcsillapítás) egy pár nap múlva meg is műtötték. A műtét sikeres volt, és Bogyó szépen gyógyul. A lábadozása 6 hétig tart, ez idő alatt korlátozni kell a mozgását, és gondoskodni kell róla, hogy ketrecben pihenjen. Jelenleg antibiotikumot és fájdalomcsillapítót szed, és a varratokat a műtét után 12 nappal fogják eltávolítani.

Bogyó nagyon kedves, hálás kutya, aki a fájdalom és a ketrec nyugalom ellenére is örömmel fogadja a simogatást jelenlegi gondozóitól. A teljes felépülése után szerető családot keresnek számára, ahol boldogan, szeretetben élhet.

A rexesek azt kérik, támogassák minél többen Bogyó gyógyulását annak érdekében, hogy minél előbb gazdát kereshessen és új otthonra találjon. Az adományokkal az orvosi kezelések, a gyógyszerek és az ellátás költségeihez lehet hozzájárulni.

Bogyó mellett több állat is gazdát keres

Még tavasszal került be a menhelyre öt kutya Bakonysárkányról is, szörnyű tartási körülmények között, egy raklapból tákolt sufniban élték a mindennapjaikat. A kisbéri állatvédők kérték a komáromiak segítségét az elhelyezésükben. Balu, Menyus, Báró, Frici és Brúnó kis és közepes testű kutyák. A pórázon sétálást még gyakorolniuk kell, de egyre jobban nyitnak az emberek felé.

Menyust Bakonysárkányról mentették társaival együtt

Fotó: Komáromi Rex Állatvédő Alapítvány / Forrás: Facebook

A menhelyen cicákból sincs hiány. Az apró termetű, félszemű Bajszi kandúr is várja még az igazit. Az ivartalan állat tesztjei negatívak, oltást, féreghajtót kapott. Kedves, barátságos cica. Korábban gazdás lehetett, mert a hiányzó szemét műtéti úton távolíthatták el.

Bajszi kandúr is várja az igazit

Fotó: Rex Komáromi Állatvédő Egyesület / Forrás: Facebook

Oszkár, a fekete macska is jobb életre vágyik egy saját gazdával. Hosszú ideig a vasútállomáson kóborolt, mikor pedig sikerült megfogni, kiderült, hogy barátságos, dorombolós kandúr. Már a menhelyen is jól érzi magát, a többi cicával is kijön.