Úgy gondolom, hogy kevés olyan "szerencsés" szülő van, aki ne ismerné még Bogyó és Babóca mesét. Kívülről. Megannyi fogzás miatt átvirrasztott éjszakák, gyermekbetegségek elengedhetetlen tartozéka a gyerekmese.

Az apukákat: Gábor (balra) és Gábor (jobbra) is megénekeltette az Alma együttes énekese, Buda Gábor. A koncerten a Bogyó és Babóca ismerős dallama is felcsendült.

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

A gyermekorvosunk rendelőjének a várójában sokáig a Bogyó és Babóca ment a televízióban. A doktornő szerint a bájos mese igazi csodaszer, ami megkönnyíti a várakozást, de szinte minden fájdalomra "gyógyír". De szigorúan két csukott ajtónak kell lennie közte és a mese között.

Bogyó és Babóca a tatai fesztiválon

Az biztos, hogy a Bartos Erika által megálmodott történetek sok szülőt megmentettek már a legnehezebbnek is tűnő helyzetekben. legyen az egy fájó fog, vagy egy megfázás, esetleg egy testvérharc. Hogy mi lehet a titka a mesének találgatni lehet csak. A rajzfilm bájosan megrajzolt figurái, amiktől valószínűleg a természettudósok tépik a hajukat. Vagy Pogány Judit színésznő fantasztikus, és utánozhatatlan teljesítménye, hogy minden szereplőt egyedi hanggal felruházva szólaltatta meg. De az is lehet, hogy a mese fülbemászó zenéje ragasztja a képernyő elé a gyerekeket, és készteti szobából menekülőre a szülőket. Talán az Alma együttes sem gondolta, hogy daluk ennyire megosztó érzéseket fog kiváltani a hallgatóságból. De az biztos, hogy ezt a népszerűséget fantasztikus módon, némi öniróniával fűszerezve tudják kezelni.

Az Alma együttes volt a Víz Zene Virág fesztivál ingyenes családi programjainak a sztárfellépője. A 28 éve működő zenekar megtöltötte az Öreg-tó partján lévő színpad előtti kis rétet. Buda Gábor, az együttes frontembere nemcsak a gyerekeket, de a szülőket is megtáncoltatta. Sőt! A közönség közé sétálva az egyik apukának a "kedvenc" dalát is elénekelte, ami nem is lehetett más, mint a Bogyó és Babóca. Azonban ennyivel nem úszták meg a koncertre kilátogató apukák. Hogy milyen feladatot talált ki az Alma együttes énekese az "önkéntes" apukáknak, az a Kemma.hu videójából kiderül.