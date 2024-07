A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság facebook oldalán jelentette be, hogy idén is Oroszlányba költözik a Blue Combat Day.

Blue Combat Day Oroszlányon

Fotó: Viszló Balázs

A Blue Combat Day, azaz a Nagy Rendőrnap most szombaton is várja egész nap az érdeklődőket Oroszlányon. A résztvevők különböző prevenció előadásokon vehetnek részt, így tehát kipróbálhatják a borulás szimulátor, a police medic eszközöket, és az ujjlenyomat vételt is.

Megismerkedhetnek a régi rendőregyenruhákkal, valamint az eszközökkel, és a kicsik nagy örömére pedig a rendőr-, tűzoltó- és mentőautókat is megnézhetik kívül-belül.

A tavaly is nagy sikert arató baleset szimuláció a nap zárásaként délután 17:00-kor kezdődik. Az eseményt a vármegyei rendőrség a katasztrófavédelemmel és az Országos Mentőszolgálattal együttműködve valósítja meg.