Blue Combat Day-t, azaz Nagy Rendőrnapot szerveztek a hétvégén Oroszlányban. Versenyekkel, tálcatüzes és kutyás bemutatóval, szimulációs kamionborulással készültek, valamint a rendőri hivatás látványos és kevésbé ismert területeire pillanthattak be az érdeklődők a város főterén.

A Blue Combat Day programjain számos jótanácsot kaphattak és hallhattak a legkisebbek is

Fotó: Emődiné Karafa Brigitta / Forrás: 24 Óra

Igazi családi programmal és sok-sok nyereménnyel várt mindenkit az Oroszlányi Rendőrkapitányság július 13-án, szombaton. Érdemes volt már a délelőtti órákban érkezni, ugyanis Hufnágel Ákos oroszlányi rendőrkapitány megnyitója után koryu dojo bemutatóval készültek a szervezők. Ezalatt pedig ugrálóvár és arcfestés várta a legkisebbeket.

A szlalomozást is kipróbálhatták az érdeklődők

Fotó: Emődiné Karafa Brigitta / Forrás: 24 Óra



Talán nem túlzás, hogy a legtöbben az ujjlenyomat vételnél álltak sorban, de a bátrabbak a borulás szimulátornál is elidőztek. Sokan éltek az adandó alkalommal és felpróbáltak egy-egy régi rendőrségi egyenruhát, valamint bemásztak a kiállított járművek valamelyikébe – választani lehetett mi az izgalmasabb, a rendőr-, a tűzoltó- vagy éppen a mentőautó.

Nagy volt a nyüzsgés a tűzoltó autó körül is. Bemászhattak a gyerekek a sofőr ülésbe, de a felszereléseket is „ellenőrizhették”

Fotó: Emődiné Karafa Brigitta / Forrás: 24 Óra

Később, a színpadon komolyabb vizekre eveztek a szervezők, drogprevencióról lehetett kérdezni Bajcsi Norbertet, aki a megelőzéssel kapcsolatban hasznos tanácsokkal látta el az érdeklődőket. A színpad mellett sem állt meg az élet: nagy sikere volt a motoros fellépésnek, szintúgy a kutyás bemutatónak, ahol az engedelmességre és elfogásra vonatkozó parancsszavakra reagált a rendőr eb.

A zenekedvelők is találtak maguknak elfoglaltságot, ugyanis a Készenléti Rendőrség Zenekara adott egy koncertet, majd az egyenruhások készenléti állománya is bemutatkozott.

A színpadon sem állt meg az élet: zumbások mutatták be, hogyan is kell mozogni a forró latin ritmusokra

Fotó: Emődiné Karafa Brigitta / Forrás: 24 Óra

A Blue Combat Day az együttműködés ünnepe is

A leginkább várt program volt a baleset szimuláció, amit a rendőrök a társszervekkel közösen mutattak be. Jól látható volt, hogy egy baleset során melyik egyenruhás szervnek mi pontosan a feladata és azt is, hogyan tud együttműködni rendőr, katasztrófavédő és mentős. Ezenkívül számos más program közül lehetett választani. Volt tálcatűz és füstsátor, valamint azokra a tanácsokra is érdemes volt odafigyelni, hogyan előzhető meg egy-egy baleset.