Koncentráltak a fejlesztési források

A KSH arra is kitért, hogy vármegyénk tekintetében a beruházási értékből a legalább 250 főt foglalkoztató vállalkozások 91 százalékkal részesedtek. Az országos érték egyébként 52 százalék volt. A szervezet tájékoztatása szerint a fejlesztési források koncentráltak, 95 százalékukat a feldolgozóiparban, nagyrészt az akkumulátor, szárazelem gyártását is magába foglaló villamos berendezés gyártása területén használták fel. Érdekesség, hogy az ingatlanfejlesztések az országos 1,4 százalékos csökkenéssel szemben nálunk 15 százalékkal bővültek, ahogy a gép-, berendezés- és járműberuházások volumene is az országos 12 százalékos visszaeséshez képest vármegyénkben 86 százalékkal haladta meg a 2023. I. negyedévi volument.