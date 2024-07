A klub beszámolója szerint Stikker László volt a rendezvény műsorvezetője. A családi napot főzőverseny, 11-es rúgó verseny is színesítette, de nagy sikere volt az ugrálóvárnak, az arc- és hajfestésnek is, a Póni Tanya lovas kocsizásra és állatsimogatóra is invitálta a résztvevőket. Az esemény főprogramja a már említett mérkőzés volt, melynek ünnepélyes kezdő sípszóját Erős Gábor országgyűlési képviselő, korábbi játékvezető végezte el, a labdát pedig Benkő Péter kétszeres Jászai Mari-díjas magyar színművész, érdemes művész indította útjára.

Benkő Péter több mint 20 éve él Annavölgyön

Forrás: MW

A családi napon felléptek a MenőMolyok is, de a Póni Tanya növendékei is készültek színdarabbal.

A helyi futballcsapat a Puskás Peti (középen) által vezetett Magyar Színészválogatottal mérkőzött meg.

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

A jó hangulatról Lábas István „Sittya” és Horváth Zoltán, „DJ Horesz” gondoskodott. A szervezők köszönik a közreműködők segítségét és a látogatók részvételét.

Benkő Péter ezer szállal kötődik vármegyénkhez

Talán kevesen tudják, de a színészóriás Annavölgyön él már több mint két évtizede. Mint korábban a Kemma.hu-nak elmesélte, Esztergom a szíve csücske. Egy olyan szakrális hely, ahova gyakran eljár feltöltődni, de édesapja vadászatai okán is gyakran megfordult nálunk, és a 80-as években egy barátja, Szabó Ferenc, egykori Európa-bajnok ezüstérmes cselgáncs­ozó Únyban vett házat. Közösen megalapították az első magyar ugróderbyt. Únyban készítettek egy lovas ugratópályát, és ott rendezték versenyeket.

– 2003 óta élek a megyében. Annavölgyben, a falu végén az erdőrészben van egy helyes farmom ahol feleségemmel élünk nagyon boldogan – árulta el, hogyan élnek a kistelepülésen.

További érdekesség: bár lélekszámban nem, de területileg Annavölgy Komárom-Esztergom vármegye legkisebb települése.