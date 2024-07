Gondolatokban persze nincs hiány ezen fogalom környékén sem. Például Hamvas Béla író, filozófus, esztéta egyik mondatát már kétszer is hallottam idézve. A barátság az emberi affektivitás legtermészetesebb kifejezése, az érzelmi fejlődés minden fokán megtalálható, és mint az egyik legfontosabb emberi kapcsolat, minden társadalomban jelen volt és van. Másodszor már rákerestem az affektivitás jelentésére. Érzelmi gazdagság. Így már nem is volt olyan bonyolult a mondat. A ma keddig vezető történet is egyszerű. Hatvanhat esztendeje egy szép nyári napon Paraguayban egy baráti társaság kitalálta, hogy legyen a barátságnak nemzetközi napja. Negyven év múlva az Egyesület Nemzetek Szervezete (ENSZ) soros elnöke Micimackót kinevezte a barátság hivatalos nagykövetévé. A legfrissebb fejezetként az ENSZ közgyűlése tizenhárom évvel ezelőtt úgy döntött, hogy július 30. a barátság világnapja. Sok mindent lehetne elmondani az emberi érzelmi gazdagság legtermészetesebb kifejezéséről, komoly szervezetek hozhatnak döntéseket, de a lényeg mindenkiben egyenként áll össze, ha megkérdezik. Vannak barátaid?