Sikeresen pályázott tavasszal a dorogi Eötvös iskola a zánkai Erzsébet-tábor egyik 5 éjszakás, júliusi turnusára, melynek értelmében hat kísérővel együtt összesen hatvanként diák indult útnak a magyar tengerhez, ahol csodálatos hetet töltöttek el – közölte az iskola.

Lézerharcban is összemérték tudásukat a Balatonnál a táborozó fiatalok.

Forrás: Facebook/Eötvös József Általános Iskola Dorog

A beszámoló szerint az előzetes foglalásaik a helyszínen további színes programokkal bővültek, hiszen a kalandpálya, a lézerharc és a sportág-vetélkedők mellett például házi bajnokságok is rendeztek. A tanulók a Pénzcentrum jóvoltából vállalkozásötleteket is végiggondolhattak, de az érdeklődők zeneproducer szerepébe bújva előadót, zenei stílust is kitalálhattak, illetve a digitális technika segítségével dallamokat is megalkothattak. Volt szemléletformáló, érzékenyítő előadás is, ahol jelbeszéddel való kommunikálást, a kerekesszékkel való közlekedést is el lehetett sajátítani.

Az iskola oldalán azt is írják, hogy az egyik délutáni strandolás után az elveszett bárány története egy mesés szabadulódobozból kelt életre a Balaton partján álló fák alatt, de a hajózás is szép élményeket nyújtott a résztvevőknek. Egyes diákok csak csendben beszélgettek, miközben a magyar tenger hullámait szeltél, mások pedig mókamesterként a remek hangulatért feleltek. A bejegyzés végén megköszönték Szendrei-Fodor Nicolett pedagógus, táborvezető lelkesedését és munkáját, egyúttal további kellemes nyaralást kívántak a diákoknak és családjaiknak.