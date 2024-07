A Rédei Erzsébet Néptánctábor immár huszonkettedik alkalommal nyitotta meg kapuit. A tábor második napjára látogattunk el, ahol egy vidám táncház a hozzá tartozó örömteli lépések és a népzene dallamai fogadtak minket. Éppen egy fiatalokból álló népzenész együttes a Bagla Banda szolgálta a talpalávalót. Az 5 tagból álló társulat koruktól függetlenül hibátlanul és elbűvölően zenéltek. Bacsa Zsoltné Szilvia a 22.éves tábor szervezője büszkén meséli:

A Bagla Banda adta a talpalávalót a rédei táncházban

Fotó: Zetovics Márió

A táncházban fellépő zenekar tagjai is régi ismerősök.

A Bagla Banda sem ismeretlen

Hiszen a Bagla prímását, a Kisbéri Langaléta táncegyüttesből ismeri, és már többször fellépett a táborban. Nem kivételes eset, hogy élő zenére járhatják a csárdást a fiatalok minden évben különböző zenekarok és népzenészek lépnek fel a táborban, akik életre keltik a magyar népzene hagyományait. Tavaly például a Kincső Zenekar szórakoztatta a gyerekeket.

Huszonkét éve kezdtem el ezt csinálni, és most már az unokámat is hozom magammal!

Több tehetség is itt növekedett

A tábor vezetője, aki egyben tanítónő is az iskolában, immár huszonkét éve vezeti a néptánc-tábort. Az évek alatt számos gyereket nevelt ki, akik közül sokan visszatérnek, hogy továbbadják a néptánc szeretetét. Ezzel együtt a táborozók szórakoztatása mellett a fiatal tehetségeket is támogatja. Egyik régi

Tanítványa, Borbély Zsuzsi, aki most vette át népi hegedűművész tanár diplomáját, rendszeresen visszatér,hogy tanítsa a gyerekeket.

Az én mániám, hogy amikor fellépünk, mindig fiatalokat hívok meg.

A kultúra minden eleme fontos

Mindemellett a tábor nem csak a néptáncra fókuszál. Széleskörű kulturális programokat kínál a résztvevőknek. A népzene ápolása mellet a gyerekek, idén például Écsi Gyöngyi felvidéki mesejátékán vehetnek részt, ahol az előadóhölgy nagy bábokkal eleveníti meg a táborozók számára Szőlőszem Kálmán

meséjét egy bábelőadás keretein belül. Ezen kívül a tábor elengedhetetlen kultikus eseménye a paraszt olimpia, ahol a gyerekek játékoskereteken

belül mérhetik össze fontosabbnál-fontosabb készségeiket. Például krumpliültetési gyorsaságukat, a zsákban futás kihívásit vagy népviseletbe öltöztetési sebességüket. Természetesen minden feladatban meg van az a bizonyos csavar, ami nehezíti a véghezvitelt.