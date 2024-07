Juttatás 1 órája

Az SK On új egészségbiztosítási rendszert vezet be a dolgozói számára

Idén nyártól újabb elemmel bővítette munkavállalói juttatási csomagját a magyarországi SK. Az akkumulátorgyártó óriás 2024 júliusától minden alkalmazottja számára egészségbiztosítást is nyújt. A biztosítási szolgáltatás csomag számos, egyéni vizsgálatot és ellátást tartalmaz, melyeket az SK csoport dolgozói és akár családtagjaik is igénybe vehetnek – tudatta sajtóközleményében az SK On.

Az SK csoport magyarországi üzemeiben a dolgozók a piaci átlag feletti bér mellett, többek között olyan típusú juttatásokat is élvezhettek, mint a cafetéria, az étkezési hozzájárulás, vagy a munkába járási támogatás. A 2024-es évben pedig azt a döntést hozta a cégcsoport, hogy az akkumulátorpiac nehézségei ellenére is tovább bővíti juttatásai körét – ezúttal az egészségügyi támogatásokkal a fókuszban. A július elsejétől bevezetett egészségügyi biztosításnak köszönhetően mintegy négyezer munkavállaló vehet igénybe térítésmentesen – és a legtöbb esetben mennyiségi korlát nélkül – olyan szolgáltatásokat, mint a nagy értékű diagnosztikai vizsgálatok, laboratóriumi szűrések, járóbeteg-ellátás valamint egyes ambuláns műtétek. A partner kiválasztásánál fontos szempont volt az SK számára, hogy olyan biztosítóval kössön szerződést, mely nagy rugalmassággal és országos lefedettséggel dolgozik, valamint osztozik abban a rendkívül haladó és innovatív szemléletben a modern technológiák alkalmazását illetően, melyet az SK is képvisel mindenhol a világban. Az igénybe vehető szolgáltatásokat nyújtó, az ország számos pontján elérhető egészségügyi centrumok kitűnően felszereltek és a legkorszerűbb orvostechnológiai eszközöket alkalmazzák, beleértve a magasfokú diagnosztikát és ellátást támogató digitális applikációkat is. Mindezek mellett, az SK dolgozói az AI-t (mesterséges intelligenciát) is rutinszerűen és folyamatosan bővülő körben alkalmazó, nemzetközi orvosszakértői csoportoktól tudnak akár másodvéleményt is kérni. A cég, az egészségbiztosítás bevezetésével is a folyamatosan figyelemmel kísért dolgozói igényekre reagált. „A vállalat számára kiemelten fontosak a munkavállalói visszajelzések, melyeket kiértékelve, a közelmúltban megállapítottuk, hogy a teljes szervezet kifejezett örömmel fogadná egy ilyen jellegű juttatás elérhetővé tételét. 2024-ben megkezdtük az egyeztetéseket és úgy véljük, tanácsadó üzleti partnerünk közreműködésével sikerült összeállítanunk a piacon elérhető talán legversenyképesebb szolgáltatási csomagot kollégáink számára. Tisztában vagyunk vele, hogy mekkora költségekkel járhat a munkavállalóink számára bizonyos egészségügyi panaszok, betegségek kezelése vagy megelőzése, ezért is szeretnénk az új juttatással segíteni nekik egészségük megóvásában, helyreállításában és a vonatkozó költségeik minimalizálásában.” – fogalmazott dr. Ruppert Márton valamint Zsuppányi Zsolt, a két komáromi gyár, illetve Ludman László, az iváncsai üzem HR menedzsere.

Az SK esetében nem a mostani az egyetlen kezdeményezés, mely a dolgozók egészségének megóvására fektet hangsúlyt. Évente jár tüdőszűrő kamion az SK üzemeiben, idén nyáron összesen 10 alkalommal állomásozik a három telephelyen, hogy minden műszaknak lehetősége legyen részt venni egy ingyenes szűrésen, munkaidőn belül. E mellett Iváncsán a foglalkozás-egészségügyi szolgáltató kedvezményes szűrővizsgálatokat is kínál az SK alkalmazottai számára. A fentieken túl mindhárom üzemben él a szemüvegtámogatás, melyet a képernyő előtti munkát végző alkalmazottak vehetnek igénybe újonnan vásárolt látásjavító eszközükre. A mentális egészség megóvására is nagy figyelmet fordít a vállalat: 2023 nyara óta működik egy dolgozói asszisztencia program (EAP), melynek keretein belül többek között a mentális egészségüket érintő, valamint egészséggel és életmóddal kapcsolatos problémákkal is fordulhatnak az alkalmazottak a kirendelt szakértőkhöz, természetesen térítésmentesen és teljes diszkréció mellett. „A munkatársak elkötelezettsége és megtartása az egyik legfontosabb pillére egy vállalat sikerinek. Bízunk benne, hogy az egészség megóvására irányuló tevékenységeink tovább növelik az SK munkáltatói értékét jelenlegi és jövőbeli munkatársaink szemében.” – tette hozzá Mr Munyeon Hwang, az SK On Hungary HR vezetője.

