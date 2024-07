Július 27-én délelőtt a focipályán nőtlenek- nősök foci mérkőzés, délután 2 órakor pedig főzőverseny kezdődik. A fellépők között biztosan ott lesz a Bazsarózsa, Zumba- With Nóri és Bius, a Retro nagyik tánccsoport, a DejaVu és Halmi Helga interaktív kiállítás is várható. Lesz kirakodás, ugrálóvár, arcfestés, homokkép készítése, süti és palacsinta vásár is. Este 9 órakor Retro buli kezdődik Dóbival.