Elszabadultak a lakbérek, mélyen a zsebbe kell nyúlni egy albérletért

Júliusban napvilágot látnak az egyetemi felvételi eredmények, s ezzel az egyetemi városokban kezdetét veszi albérletkeresés. Komárom-Esztergom vármegyében azonban nem meghatározó az egyetemek, főiskolák hatása a lakásbérleti piacon. A bérleti díjak színvonalát az adott város ipari parkja befolyásolja leginkább. Az albérlet Budapesten átlag negyedmillió forint most.

Nincs párja Európában a magyar népmesék paripáinak: a két legszebb a Gerecsében él

Az akhal-teke lovak bábolnai Európa-bajnokságán az Agostyánban élő dr. Kocs Mihály két lova is bajnok lett. Az állatorvos annak idején világhírű dobermannokat is tenyésztett, most a magyar népmesék aranyszőrű lovaival szerez hírnevet magának.

Turczi István nagyszabású tervei az évre

Erre az évre már kész a terv és az olvasmánylista is. Turczi István Kreatív Író táborán kívül is folyamatosan foglalkozik diákjaival.

Egy csoportba került a MOL-Tatabánya a címvédő Flensburggal az Európa-ligában

A címvédő német Flensburg csapatával is összekerült a Kék Tigrisek együttese a férfi kézilabda Európa-liga csoportkörének péntek délelőtti sorsolásán. A MOL-Tatabánya számára október 8-án kezdődik a második számú európai kupasorozatnak.

Magyar Péterrel is együttműködne a fennmaradásáért az óbaloldal

Nem zárkóznak el az összefogás lehetőségétől.

Kiderült, milyen büntetésre számíthat a kisfiút tiszta erőből felrúgó karatemester

A szakember szerint többről van szó, mint egyszerű garázdaságról.