Tudtad?

Korda Dezső kisbéri születésű mérnök és az ő nevéhez fűződik az első elektromos autómobil tervezete. Kohn Dezső néven 1864. január 8-án született, és Zürichben hunyt el 1919. április 1-jén. A forgókondenzátor konstruktőre is ő volt, szabadalmaztatta is azt Németországban, ahogy azt a wikipedia írja. Így őt tekinthetjük ezen fontos elektrotechnikai alkatrész feltalálójának. A Rádiómúzeum munkássága kapcsán kiemelte: neki köszönhetjük a világvevő rádiót, ugyanis a folyamatos állomáskeresést a forgókondenzátora tette lehetővé. Mindezek mellett Duna-szabályozási terveket készített és matematikai tanulmányokkal is foglalkozott.